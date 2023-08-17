CATANIA. RAPINA UN PASSANTE IN CENTRO, ARRESTATO UN EXTRACOMUNITARIO
Nelle prime ore del mattino del 14 agosto la Sala Operativa inviava personale della Volanti in via Giovanni Di Prima per segnalazione di rapina consumata a passante.
Giunti repentinamente sul posto, gli agenti contattavano la vittima, la quale riferiva di essere stata poco prima circondata da quattro giovani extracomunitari, mentre si stava recando a riprendere la propria autovettura, subito dopo essere uscito da un locale.
Uno di questi, alto 1,70 m. circa, magro ed indossante un cappellino con visiera di colore bianco, lo minacciava con un cavatappi con punta in alluminio di colore bianco, e con forza gli strappava la collana in oro che portava al collo mentre gli altri tre lo colpivano con una bottiglia, procurandogli una ferita all’altezza dell’orecchio destro.
Veniva pertanto diramata la nota di ricerca, mentre gli agenti operanti rintracciavano nella vicina Via delle Finanze un giovane extracomunitario, corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima sull’autore materiale del reato.
Lo stesso veniva, pertanto, sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale, in una tasca dei pantaloni, veniva rinvenuto e sequestrato un cavatappi come quello utilizzato per commettere la rapina.
Lo stesso veniva quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, dove veniva riconosciuto, senza ombra di dubbio, dalla vittima. Per quanto sopra, il giovane extracomunitario, di nazionalità gambiana, veniva tratto in arresto per il reato di rapina aggravata in concorso con persone da identificare.
Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al P.M. di turno, il quale disponeva di associare il cittadino gambiano alla Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa di convalida dinanzi al Gip. Sono in corso attività di indagine volte all’individuazione dei complici.