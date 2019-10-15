Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato, il pregiudicato catanese Salvatore Viscuso (classe 1988) per furto su autovettura perpetrato in danno di una donna.Il recente arresto compiut...

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato, il pregiudicato catanese Salvatore Viscuso (classe 1988) per furto su autovettura perpetrato in danno di una donna.

Il recente arresto compiuto dalla Sezione Antirapina della Squadra Mobile del rapinatore seriale che nei giorni scorsi aveva perpetrato rapine e scippi in danno di diverse donne nel centro del capoluogo, ha determinato un innalzamento della soglia di attenzione nei confronti di questa tipologia di reato predatorio. Per questo motivo, nella giornata di ieri gli uomini della Sezione Antirapina hanno intensificato l’attività di monitoraggio e controllo delle zone del centro cittadino.

Intorno alle 12:30, la Sala Operativa della Questura diramava nota radio di un furto consumato sulla autovettura a bordo della quale viaggiava una giovane donna; la nota forniva le esatte descrizioni fisiche e l’abbigliamento indossato dall’autore del reato nonché la via di fuga che il citato soggetto avevo intrapreso. Indicazioni preziose poiché gli agenti, pattugliando il territorio, hanno individuato un uomo corrispondente alle descrizioni fornite, poco lontano dal luogo del reato.

CATANIA: RAPINA UNA DONNA IN AUTO, ARRESTATO PREGIUDICATO CATANESE

Il soggetto, identificato per il suddetto Salvatore Viscuso, pregiudicato con svariati precedenti contro il patrimonio e anche per reati della stessa natura, veniva sottoposto ad un accurato controllo ad esito del quale è stata rinvenuta parte della refurtiva sottratta poco prima alla vittima.

La vittima veniva accompagnata presso gli Uffici della Squadra Mobile e congratulandosi per la tempestività dell’intervento della Polizia di Stato, rientrava in possesso di parte del denaro sottrattole. Espletate le formalità di rito, Salvatore Viscuso è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.