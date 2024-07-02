CATANIA: RAPINATO A MANO ARMATA, FERITO E DERUBATO DEL ROLEX

Questa mattina, il noto medico catanese Ernesto Falcidia è stato vittima di una rapina mentre si recava al lavoro in auto, nel capoluogo etneo. La vettura del medico è stata affiancata da uno scooter...

La vettura del medico è stata affiancata da uno scooter con due persone a bordo che gli hanno intimato di consegnare il suo Rolex.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che Falcidia abbia reagito al tentativo di rapina, provocando la reazione dei malviventi. Uno dei due rapinatori ha esploso un colpo di pistola, ferendo il medico non gravemente a una coscia.

Dopo aver ottenuto l'orologio, i due rapinatori sono fuggiti. Nonostante la ferita, Falcidia è riuscito a raggiungere con la sua auto il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Qui è stato immediatamente soccorso e sottoposto a un intervento per suturare le ferite.

Successivamente, il medico è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Vascolare, dove la prognosi è stata fissata a circa 20 giorni.

Le indagini sull’accaduto sono in corso e sono condotte dalla squadra mobile di Catania, che sta cercando di risalire all’identità dei responsabili della rapina.