CATANIA, RAPINATORE SERIALE ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Librino, hanno tratto in arresto il 28enne catanese Salvatore Verga, in esecuzione di una ordi...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Librino, hanno tratto in arresto il 28enne catanese Salvatore Verga, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, in ordine al reato di rapina aggravata.

Il giovane, già condannato per rapina (abitualità nel commettere la stessa tipologia di reato), si era reso responsabile lo scorso 17 gennaio di una rapina ad Aci Catena ai danni di un autotrasportatore. Il malvivente, mimando con la mano dentro il giubbotto di essere armato, costringeva il povero corriere in un angolo impedendogli ogni possibilità di fuga, e perquisendolo gli sottraeva una esigua somma di denaro.

Il malvivente però, insoddisfatto, minacciava altresì il malcapitato preannunciandogli una sua visita futura intimandogli, addirittura, che avrebbe dovuto consegnargli ben più sostanzioso bottino altrimenti “vedi che ti finisce male!“.

La denuncia della vittima consentì ai militari di Acireale di avviare una serie di riscontri investigativi che permisero l’individuazione della targa dello scooter utilizzato dal rapinatore e la conseguente identificazione del medesimo.

Nel suo garage, gli operanti, rinvennero lo scooter ancora bagnato dalla pioggia che unito al riconoscimento formale dell’autore del reato da parte della vittima (riconobbe il reo posto all’interno di un album fotografico ritraente diversi soggetti dediti alla commissione di reati contro il patrimonio) ha fissato degli elementi di prova che hanno convinto il giudice il quale, su proposta del magistrato titolare dell’indagine, ha emesso la misura restrittiva.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.