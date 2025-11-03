Catania, rapine con pistola e violenze ai trasportatori: 5 arresti, coinvolto ex pentito. I nomi

Alle prime ore di questa mattina oltre 70 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma, in particolare dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sic...

Alle prime ore di questa mattina oltre 70 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma, in particolare dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, del 12° Nucleo Elicotteri di Fontanarossa e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 indagati tutti residenti nel capoluogo etneo, ritenuti – ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva – gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata in concorso e di detenzione e porto illegale di armi.

Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta congiuntamente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota Carabinieri e dal Nucleo Investigativo coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, che ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale Etneo le odierne misure cautelari.

Le indagini hanno consentito di identificare come promotore del gruppo Mascali Angelo, già a suo tempo figura di rilievo all’interno della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, struttura di vertice di Cosa Nostra etnea, con ruolo di comando e di gestione militare.

Divenuto, in seguito, collaboratore di giustizia dall’agosto 1998, Mascali Angelo rendeva dichiarazioni rilevanti in vari processi di mafia, contribuendo a delineare l’organigramma dell’associazione mafiosa, nonché delle infiltrazioni di cosa nostra catanese nelle attività economiche. Tuttavia, in disparte la dichiarazioni da lui rese quale collaboratore di giustizia, il programma di protezione nei suoi confronti veniva revocato nel 2023, a seguito di nuove condotte delittuose da lui commesse mentre era sottoposto al predetto programma.

A seguito dell’attuale indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale e condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria e dal Nucleo Investigativo, si sono acquisiti gravi elementi indiziari da cui emerge che l’ex collaboratore di giustizia, negli ultimi mesi, grazie al suo radicamento operativo e relazionale nel territorio catanese, avrebbe creato un gruppo, composto prevalentemente da soggetti del proprio alveo familiare, dedito e specializzato nella commissione di violente rapine.

I Carabinieri hanno, infatti, ricostruito l’operatività del gruppo che, sotto la direzione di Mascali, si sarebbe riunito con lo scopo di commettere rapine ai danni di autotrasportatori attivi nel settore del recupero e commercio di materiale ferroso.

Le attività tecniche, svolte con intercettazioni, appostamenti e riscontri sul territorio, hanno documentato due episodi avvenuti in data 8 maggio e 20 giugno 2025.

Gli eventi criminosi per i quali è stata emessa l’ordinanza cautelare eseguita in data odierna, hanno visto come vittime due autotrasportatori originari delle province di Palermo e di Enna, i quali sarebbero stati attirati con l’inganno presso due ditte di Catania, con sede presso la zona industriale, specializzate nel recupero, trattamento e vendita di materiale ferroso.

Alla prima vittima sarebbe stato garantito l’acquisto di materiale ferroso per un importo di 10.000 euro ma, raggiunto il luogo dell’appuntamento, l’autista avrebbe subito, con violenza e gravi minacce, la rapina del denaro contante che aveva con sé da parte di quattro dei cinque sodali, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa e al volto con il calcio di una pistola.

Durante la seconda rapina, invece, la vittima sarebbe stata invitata da Mascali Antonino e Viglianisi Rosario a recarsi presso la ditta di quest’ultimo al fine di ottenere il pagamento dell’importo di 15.800 euro, a lui dovuto per precedenti conferimenti di rottami.

In questo caso, l’autotrasportatore avrebbe ricevuto realmente l’importo in questione ma, dopo essersi allontanato dal sito, sarebbe stato raggiunto dai rapinatori, fermato e poi minacciato di morte da Mascali Angelo il quale, armato di pistola, gli avrebbe sottratto non solo i 15.800 euro, ma anche ulteriori 500 euro custoditi nel portafoglio.

SOGGETTI DESTINATARI DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

• Mascali Angelo nato a Catania il 21.09.1961.

• Mascali Lorenzo nato a Catania il 18.06.1979.

• Mascali Antonino nato a Catania il 05.05.1997.

• Mascali Giuseppe nato a Catania il 21.07.1972.

• Viglianisi Rosario nato a Catania il 08.08.1998.