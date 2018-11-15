I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 45enne catanese Massimo Faro, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale etneo.L’uomo, già condannato dai gi...

CATANIA, RAPINÒ UN CAMION CARICO DI TABACCHI: ARRESTATO

L’uomo, già condannato dai giudici per rapina aggravata, reato commesso nel capoluogo etneo il 9 agosto 2017, giorno in cui insieme ad altri complici ed a mano armata costrinse un autotrasportatore della ditta SO.GE.TRA. s.r.l. di Catania a fermarsi e consegnare il carico di tabacchi, dovrà espiare la pena comminatagli equivalente ad anni 1 e mesi 8 di reclusione.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.