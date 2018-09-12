CATANIA: RECUPERATO DAI SOMMOZZATORI DEI VIGILI DEL FUOCO UN CADAVERE IN MARE

Nel primo pomeriggio di oggi, la Sala Operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata dalla Guardia Costiera per l’avvistamento di un cadavere nei pressi della cost...

Nel primo pomeriggio di oggi, la Sala Operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata dalla Guardia Costiera per l’avvistamento di un cadavere nei pressi della costa del lungomare Catanese.

Sono giunti sul posto la prima partenza della Sede Centrale via terra ed il Nucleo Sommozzatori e la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco via mare.

Il personale dei vigili del fuoco ha, dunque, recuperato il cadavere e lo ha trasportato nel vicino porticciolo, in zona piazza Europa, per metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e degli organi che condurranno gli accertamenti di competenza.