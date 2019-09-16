CATANIA: RICEVEVA I CLIENTI IN CASA PUSHER IN MANETTE
I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 31 catanese con precedenti di polizia Gianluca Maugeri.
L’arrestato infatti, già in affidamento in prova ai servizi sociali proprio a causa dei suoi precedenti per droga, era stato individuato dai militari come soggetto di notevole interesse investigativo poiché nei pressi della sua abitazione, condivisa con la madre, più volte erano stati notati tossicodipendenti.
A seguito di prolungati servizi d’osservazione i Carabinieri effettuavano una perquisizione all’interno dell’abitazione ove i loro sospetti trovavano inevitabilmente conferma: rinvenuti e sequestrati 350 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e tutto ciò che occorre per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.
L’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari.