CATANIA: RICHIESTA DI MATRIMONIO TRA PATERNESI AL VOLO…

Scendi dall’aereo, pronta per tornare a casa, e invece trovi un intero comitato di accoglienza, con tanto di striscione e richiesta di matrimonio.E’ accaduto all’aeroporto Bellini di Catania, dove Jen...

Scendi dall’aereo, pronta per tornare a casa, e invece trovi un intero comitato di accoglienza, con tanto di striscione e richiesta di matrimonio.

E’ accaduto all’aeroporto Bellini di Catania, dove Jennifer, 23enne Paternese, ha trovato ad accoglierla il suo fidanzato Nunzio, insieme da ben 8 anni, con un gruppo di amici ed un enorme striscione con scritto “Jennifer mi vuoi sposare?”.

Incredula, ma felice la protagonista della storia, che ha visto il suo fidanzato pronto con l’anello in mano. Immediata e positiva la risposta della giovane e adesso resta da fissare la data delle nozze.

Una bella storia d’amore e di romanticismo, in un periodo in cui spesso ci dimentichiamo dei veri valori della vita.

Auguri Ragazzi… di vero cuore.

Il tuo browser non supporta il tag video.

8