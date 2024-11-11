CATANIA: RICOMINCIA “LIVE SHOW” SPETTACOLO E RISATE ASSICURATE

Siamo entusiasti di annunciare il grande ritorno di “Live Show”, la trasmissione più amata dai siciliani, che giunge alla sua quarta stagione. Alla conduzione ritroveremo la coppia più amata della TV...

Siamo entusiasti di annunciare il grande ritorno di “Live Show”, la trasmissione più amata dai siciliani, che giunge alla sua quarta stagione. Alla conduzione ritroveremo la coppia più amata della TV siciliana, Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo, pronti a regalarci 42 nuove puntate di puro divertimento e allegria.

Il programma andrà in onda in diretta dal Teatro E1 delle Ciminiere di Catania, ogni martedì e mercoledì dalle 21:15 alle 23:15, sul canale 14 di Video Regione. Preparatevi a due ore di puro spettacolo, ricche di sorprese, emozioni e tanto divertimento!

Questa nuova stagione promette numerose novità, con un parterre d’eccezione di ospiti che si alterneranno sul palco per offrire performance straordinarie e far divertire il pubblico. Comici, cantanti, personaggi nazionali e locali saranno i protagonisti di uno show che si conferma ogni anno come un appuntamento imperdibile.

Ogni puntata sarà un mix di intrattenimento puro, musica dal vivo, sketch comici e momenti di grande emozione. “Live Show” è prodotto dalla D9 Srl del gruppo Di Martino, con la direzione artistica affidata ad Alessandro Bonaccorso. Il pubblico avrà l’opportunità di assistere dal vivo alla trasmissione, prenotando il proprio posto tramite il sito ufficiale www.liveshowtv.it. Non lasciatevi scappare l’occasione di far parte di un evento televisivo unico!

Ospiti della Prima Puntata: La stagione partirà Martedì 12 novembre con una serata all’insegna del grande spettacolo, con l’illusionista e personaggio televisivo Giucas Casella, l’imitatore Andrea Barone, il gruppo musicale Sikula Retrò e il giovane illusionista Emanuele D’Angeli.

Mercoledì 13 novembre sarà la volta della talentuosissima Loredana Scalia, il re della cucina siciliana Carlo Kaneba, l’imitatore Gennaro Calabrese e il cantautore Sebastiano D’Amato. Inoltre, anche in questa stagione torneranno i personaggi più amati dai social e dalla TV: la signora Santina, Nuccio e Kevin, insieme a nuovi personaggi che sapranno conquistare il pubblico con le loro irresistibili performances. Non perdere l’appuntamento con “Live Show”, per vivere serate indimenticabili di intrattenimento, allegria e tanta musica!

La coppia Di Stefano & Caccamo ti aspetta ogni martedì e mercoledì sera per una dose di divertimento assicurato!