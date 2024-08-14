CATANIA, RIMANE SENZA BENZINA: LA POLIZIA STRADALE SI FERMA PER AIUTARLO MA SCOPRE CHE L’AUTO È RUBATA
Era fermo lungo la tangenziale di Catania, con le doppie frecce accese e la benzina totalmente esaurita.Un 39enne catanese, alla vista della pattuglia della Polizia Stradale, ha finto di aspettare un...
Era fermo lungo la tangenziale di Catania, con le doppie frecce accese e la benzina totalmente esaurita.
Un 39enne catanese, alla vista della pattuglia della Polizia Stradale, ha finto di aspettare un amico, per ricaricare il serbatoio del veicolo.
Tuttavia gli agenti della Polizia Stradale, che quotidianamente sono impegnati a garantire la sicurezza degli automobilisti lungo il complesso raccordo autostradale, non si sono fatti ingannare e hanno sottoposto l’uomo ad un controllo che ha disvelato il furto dell’autovettura, avvenuto qualche giorno prima.
Il 39enne, con precedenti in materia di stupefacenti, è stato denunciato, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e sanzionato per aver guidato senza la patente, come previsto dal Codice della Strada.
L’auto, invece, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.