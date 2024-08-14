CATANIA, RIMANE SENZA BENZINA: LA POLIZIA STRADALE SI FERMA PER AIUTARLO MA SCOPRE CHE L’AUTO È RUBATA

Era fermo lungo la tangenziale di Catania, con le doppie frecce accese e la benzina totalmente esaurita.Un 39enne catanese, alla vista della pattuglia della Polizia Stradale, ha finto di aspettare un...

A cura di Redazione 14 agosto 2024 18:16

