CATANIA: RINVENUTA PISTOLA IN UN TERRAZZO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, sempre impegnati nella lotta al crimine organizzato, hanno effettuato dei controlli in alcuni stabili ubicati nel cuore del quartiere San Cristoforo a seguito dei quali, nascosta sul terrazzo di uno stabile in disuso, hanno rinvenuto e sequestrato

una pistola marca Mauser cal. 9x21 con 5 cartucce nel caricatore.

L’arma, in particolare, che risulta essere stata rubata a Ribera (AG) nel gennaio del 2013, ne prossimi giorni sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per essere sottoposta ad esami tecnico balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.