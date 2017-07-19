CATANIA: RISSA ALLA "FERA O LUNI" TRA VENDITORI AMBULANTI - VIDEO
A cura di Redazione
19 luglio 2017 21:13
Rissa tra venditori ambulanti questa mattina, i due gruppi si sono scontrati a colpi di bastone. Un commerciante si è poi scagliato sulla folla con un furgone
Il caos è durato pochi minuti e all'arrivo della polizia,non c’era più nessuno.
https://youtu.be/jBKhwP8Spl0
Filmato diffuso da Cronaca Vera