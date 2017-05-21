CATANIA: RISSA IN DISCOTECA ARRESTATI 3 RUMENI

Nella trascorsa nottata, agenti delle Volanti hanno arrestato per il delitto di rissa aggravata tre cittadini rumeni: Popa Georgica, classe ’94; Popa Ovidiu Dimitru, classe ’90; Ciobanu Gheorghe Eduar...

Nella trascorsa nottata, agenti delle Volanti hanno arrestato per il delitto di rissa aggravata tre cittadini rumeni: Popa Georgica, classe ’94; Popa Ovidiu Dimitru, classe ’90; Ciobanu Gheorghe Eduard, classe ’94.

A seguito di una segnalazione giunta su linea 113, i poliziotti sono intervenuti presso la discoteca “Onda Latina”, laddove era in atto una violentissima rissa tra due distinti gruppi di persone che si fronteggiavano utilizzando bottiglie rotte e altri oggetti atti ad offendere. Dopo aver calmato gli animi, e a seguito di accurati accertamenti, sono stati individuati e tratti in arresto per il delitto di rissa aggravata i tre i rumeni i quali, su disposizione del P.M. di turno, sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.