CATANIA, RISSA TRA PAZIENTI AL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE GARIBALDI CENTRO: 42ENNE DI MISTERBIANCO DENUNCIATO

Dalle parole ai fatti nel giro di pochi istanti: nella sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale "Garibaldi Centro" di Catania, alcuni pazienti in attesa di cure si sono azzuffati per questioni legate alla priorità di accesso alle visite mediche.

La tensione è esplosa in seguito a una discussione animata su chi dovesse essere visitato per primo, fino a degenerare in una vera e propria rissa. Per ristabilire l’ordine, è stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia di Stato, allertati dalle guardie giurate in servizio presso il presidio ospedaliero.

Durante il tentativo di sedare la lite, una delle guardie giurate è stata aggredita con uno schiaffo violento al volto da uno dei pazienti coinvolti.

La guardia ha riportato un trauma all’orecchio sinistro con una prognosi di dieci giorni, come certificato dai medici dell’ospedale.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno riportato la calma e raccolto la denuncia della vittima.

L’aggressore, identificato come un 42enne residente a Misterbianco, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con la presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva.