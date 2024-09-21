CATANIA: RISTORANTE SANZIONATO PER SPORCO, ALLERGENI OMESSI E OCCUPAZIONE ABUSIVA

Prosegue l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro storico della città.Nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio, secondo le direttive del Questore di Cata...

Prosegue l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro storico della città.

Nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio, secondo le direttive del Questore di Catania, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” hanno condotto una serie di accertamenti amministrativi finalizzati alla tutela della salute pubblica ed alla verifica del rispetto delle normative vigenti di settore. I controlli hanno interessato alcuni esercizi di ristorazione proprio del centro storico cittadino.

L’attività di accertamento è stata condotta dagli agenti della Squadra Amministrativa del Commissariato, insieme al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dell’Asp Dipartimento igiene pubblica. L’azione si è concentrata soprattutto in un ristorante di una delle vie adiacenti il Teatro Vincenzo Bellini, dove sono state riscontrate diverse irregolarità.

In particolare, il titolare del locale è stato sanzionato per la mancata tracciabilità degli alimenti (pesce, olio, polpa di ricci), omessa avvertenza degli allergeni all’interno del menù, omessa pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti, in particolare della cucina. Sotto i banconi sono stati trovati cumuli di sporcizia e alcuni prodotti alimentari riposti vicino ai bidoni della spazzatura.

Riscontrato anche l’omesso aggiornamento delle schede di autocontrollo hccp.

Il titolare è stato sanzionato anche occupazione abusiva di suolo pubblico, in quanto aveva occupato il doppio degli spazi regolarmente concessi. In questi casi, viene contestata una sanzione prevista dal Codice della Strada, che prevede, in caso di reiterazione, la revoca della concessione dell’uso dello spazio pubblico. Per tutte le violazioni riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.000 euro.

L’attività di verifica è inserita nel più ampio contesto dei controlli che Polizia di Stato sta realizzando in tutta la provincia di Catania. Ulteriori servizi sono stati programmati e verranno effettuati, proprio nei prossimi giorni, dagli agenti del Commissariato “Centrale”, interessando diversi punti della città che ricadono nella zona di competenza.