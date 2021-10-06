CATANIA. RITROVA LA SUA AUTO RUBATA MA CON LA TARGA DIVERSA. POLIZIA DENUNCIA UOMO PER RICETTAZIONE

Nella scorsa serata, personale delle Volanti è intervenuto in via Caronda dove un utente aveva segnalato la propria auto di cui aveva denunciato il furto nel mese di luglio.La vettura, però, aveva una...

Nella scorsa serata, personale delle Volanti è intervenuto in via Caronda dove un utente aveva segnalato la propria auto di cui aveva denunciato il furto nel mese di luglio.

La vettura, però, aveva una targa diversa rispetto all’originale; pertanto, svolti sul posto gli accertamenti sul numero di telaio della macchina, i poliziotti hanno avuto la certezza che il mezzo fosse proprio quello rubato e, pertanto, è stato restituito al legittimo proprietario.

All’interno dell’auto, però, che era stata accuratamente controllata dagli agenti, sono stati rinvenuti diversi documenti intestati a un pregiudicato, assieme a una busta contenente una pistola (apparentemente un giocattolo, ma comunque priva del “tappo rosso” e con segni di modifiche) che è stata sequestrata e affidata al personale della Polizia Scientifica per accertamenti tesi a verificarne la potenzialità offensiva.

Il pregiudicato, nel corso degli accertamenti, si è presentato al personale operante dichiarando di essere l’utilizzatore della vettura provento di furto ed è stato, quindi, denunciato in stato di libertà per riciclaggio.