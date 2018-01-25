CATANIA: Ritrovata la ‘Ferrari 430’ sequestrata ad un radiologo che ha evaso il fisco

Personale delle Volanti della polizia di Stato della Questura di Catania hanno sequestrato una Ferrari "430 Scuderia", che per effetto di indagini patrimoniali eseguite dal Gruppo della Guardia di Fin...

Personale delle Volanti della polizia di Stato della Questura di Catania hanno sequestrato una Ferrari "430 Scuderia", che per effetto di indagini patrimoniali eseguite dal Gruppo della Guardia di Finanza, risultava da 'ricercare' perché sottoposta a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nel febbraio del 2017. Il provvedimento riguardava ogni bene intestato o nella disponibilità di un professionista etneo, titolare di uno studio di radiologia, che, conclusione di una attività di verifica svolta dalle Fiamme Gialle, era stato denunciato per aver evaso oltre un milione di euro di imposte correlate a ricavi che due società a lui riconducibili, per quattro annualità, non avevano dichiarato al fisco. La Ferrari era in un capannone abbandonato nel rione Zia Lisa. I vigili del fuoco hanno reciso il lucchetto del cancello di ingresso e aperto la saracinesca.

L'auto, il cui valore di mercato è di circa 190.000 euro, è stata presa in consegna dalla polizia poi affidata in custodia. (ANSA)