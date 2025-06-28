Catania, ritrovato dopo 18 anni violoncello rubato: vale oltre 20mila euro

La Polizia di Stato di Catania, a seguito di investigazioni coordinate dalla Procura Distrettuale di Catania, ha rinvenuto un prezioso violoncello artigianale, del valore di oltre 20mila euro, costrui...

La Polizia di Stato di Catania, a seguito di investigazioni coordinate dalla Procura Distrettuale di Catania, ha rinvenuto un prezioso violoncello artigianale, del valore di oltre 20mila euro, costruito nel 1992 da un noto artigiano italiano. Il violoncello era stato rubato ad un musicista catanese circa 18 anni fa.

Nei mesi scorsi il costruttore, il cui nome era impresso nella custodia, è stato contattato per una valutazione di quello strumento. Trattandosi di un pezzo unico, l’artigiano è riuscito a risalire al committente dell’epoca, ossia proprio il musicista catanese cui era stato rubato, e lo ha avvisato che lo strumento era stato posto in vendita su un sito di aste online. Il musicista, in possesso del certificato di autenticità e delle fotografie dettagliate, ha verificato che il violoncello dell’annuncio fosse il suo ed ha presentato una denuncia al Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Catania.

I poliziotti sono riusciti a identificare l’inserzionista, un cittadino catanese privo di pregiudizi penali. La Procura della Repubblica di Catania ha immediatamente emesso un decreto di perquisizione nei confronti del soggetto, indagato per il reato di ricettazione. A seguito dell’esecuzione dell’atto di polizia giudiziaria è stato recuperato il prezioso violoncello che è stato restituito alla vittima su disposizione della stessa Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono in corso e vale nei confronti dell’indagato la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.