Catania, rivolta ieri sera nel carcere di piazza Lanza: devastato il reparto isolamento

Momenti di forte tensione ieri sera all’interno della casa circondariale di piazza Lanza a Catania, dove una violenta rivolta scoppiata nel reparto isolamento ha messo a dura prova la sicurezza della struttura.

Secondo quanto reso noto dal Consipe (Confederazione Sindacati Penitenziari), tre detenuti sarebbero riusciti a prendere il controllo dell’area, scatenando una vera e propria furia distruttiva che ha costretto gli agenti di polizia penitenziaria presenti ad effettuare un arretramento tattico per evitare conseguenze peggiori.

La situazione è stata poi riportata sotto controllo grazie al tempestivo intervento del comandante di reparto e del direttore dell’istituto, che si sono recati immediatamente sul posto per coordinare le delicate operazioni di contenimento.

Nonostante il ripristino dell’ordine, il bilancio dei danni è pesante. Secondo il sindacato, infatti, la sezione isolamento risulta completamente distrutta e attualmente inagibile.

Oltre alla cronaca dei disordini, il Consipe torna a denunciare le difficili condizioni di lavoro del personale penitenziario.

“I colleghi sono stremati – ha dichiarato il presidente del Consipe, Mimmo Nicotra – ormai da troppo tempo il personale è costretto a prestare regolarmente oltre otto ore di servizio continuativo, sopperendo a carenze croniche con turni che logorano la salute fisica e mentale. Quello che è accaduto ieri a piazza Lanza è la conseguenza di un sistema che regge solo grazie al sacrificio individuale di chi, nonostante la stanchezza, continua a rischiare la propria vita”.

La segreteria del Consipe ha inoltre espresso massima solidarietà agli agenti in servizio nel carcere di Catania, sottolineando come la situazione sia stata gestita con grande professionalità nonostante lo stato di forte stress operativo.

Il sindacato chiede infine un intervento immediato dei vertici dell’amministrazione penitenziaria, affinché vengano affrontate con urgenza le questioni legate ai carichi di lavoro e alla sicurezza negli istituti penitenziari.