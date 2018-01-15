CATANIA: Rocambolesco inseguimento per le vie del centro storico, arrestato 35enne

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Pietro Bisicchia, poiché ritenuto responsabile dei reati di evasione e resi...

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Pietro Bisicchia, poiché ritenuto responsabile dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto sabato sera a San Cristoforo, precisamente in Via Scaldara, dove l’uomo, a bordo di uno scooter Honda SH 150 con il motore acceso, si era fermato per intrattenersi con altre persone. I militari, sospettando che si trattasse di uno scambio droga, si sono avvicinati con l’auto di servizio e qualificandosi gli hanno chiesto di esibire i documenti d’identità. Questi per tutta risposta ha dato gas al motore fuggendo via. Inseguito per le vie del quartiere è stato bloccato poco dopo in Via Sturiale luogo in cui gli operanti hanno accertato il motivo della fuga, legato alla violazione dei vincoli restrittivi imposti dagli arresti domiciliari cui era sottoposto.