CATANIA: ROSARIO MIRAGGIO CANTA E INCANTA ALLA VILLA BELLINI – LE FOTO

Serata di musica particolare, alla villa Bellini di Catania, grazie all’esibizione di Rosario Miraggio, cantante neomelodico ormai apprezzato anche da tante persone che non seguono questo tipo di musica.

Rosario, infatti, nel corso degli anni è riuscito a ritagliarsi un grosso spazio nel panorama musicale napoletano, adeguandosi ai tempi e portando i suoi testi e la sua musica verso una maggiore Italianità, non limitandosi al solo neo melodico.

Grande afflusso di pubblico, soprattutto giovani, nella serata organizzata da Puntoeacapo, sotto la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. La sua carriera è costellata di successi, a partire dal debutto con l'album "L'Amore che non può dare la gente" fino ai lavori più recenti. Brani come "La macchina 50" e "Storie" sono diventati veri e propri inni, cantati a squarciagola dai suoi fan in ogni concerto. Ma Miraggio non si è mai fermato: ha saputo innovare il suo stile, sperimentando nuove sonorità e collaborando con artisti di generi diversi, tra cui i Club Dogo e Gué Pequeno, dimostrando una versatilità rara nel suo campo.

Lo spettacolo di ieri sera ha visto in scaletta i suoi successi, coinvolgendo il pubblico che ha cantato e ballato dall’inizio alla fine. Vi proponiamo la fotogallery curata dal direttore Luigi Saitta.