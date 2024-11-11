CATANIA. RUBA 20 BARATTOLI DI MIELE E L'INCASSO DEL GIORNO PRIMA, DENUNCIATO

Ruba 20 barattoli di miele insieme all’incasso del giorno prima da un negozio di prodotti biologici, ma viene scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato.Le indagini hanno preso avvio dalla querela p...

Ruba 20 barattoli di miele insieme all’incasso del giorno prima da un negozio di prodotti biologici, ma viene scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato.

Le indagini hanno preso avvio dalla querela presentata dal titolare dell’attività commerciale presso l’ufficio denunce del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo- Ognina”.

In particolare la vittima ha raccontato agli agenti che, all’apertura del negozio, ha trovato la porta d’ingresso forzata, constatando la mancanza di 20 barattoli di miele e dell’incasso della giornata precedente che era custodito all’interno del registratore di cassa.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito ai poliziotti di ricostruire la dinamica dei fatti. In particolare, approfittando delle ore notturne, un uomo travisato con un cappello da baseball, dopo aver tagliato il filo spinato della recinzione esterna che delimitava l’area di pertinenza dell’esercizio commerciale, aveva forzato la porta di ingresso introducendosi all’interno della bottega, prelevando l’incasso nonché il miele da un banco espositore. Lo stesso dopo aver nascosto quanto rubato all’interno di una busta si era allontanato rapidamente da quel luogo.

Da un’attenta analisi dei filmati, gli agenti sono riusciti a riconoscere l’autore del furto, trattandosi di un soggetto di 47 anni sottoposto a misura di prevenzione. Per quanto sopra l’uomo è stato denunciato per furto aggravato e violazione della misura della sorveglianza speciale.