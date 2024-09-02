CATANIA. RUBA ABITI E COSMETICI MA VINE SCOPERTO E INSEGUITO ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO PER FURTO E TENTATA RAPINA

Commette un furto in un negozio di abbigliamento, subito dopo tenta di rubare svariati cosmetici ma, scoperto dagli addetti alla sicurezza, viene inseguito fino al parcheggio ed arrestato dalla Polizi...

Commette un furto in un negozio di abbigliamento, subito dopo tenta di rubare svariati cosmetici ma, scoperto dagli addetti alla sicurezza, viene inseguito fino al parcheggio ed arrestato dalla Polizia di Stato.

È quanto accaduto nei giorni scorsi quando, nel corso dei servizi serali di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti, a seguito di una segnalazione di tentato furto, in un negozio di un noto centro commerciale nel quartiere “Pigno”.

La segnalazione è partita proprio dalla responsabile del negozio che ha raccontato ai poliziotti della centrale operativa di un tentativo di furto commesso poco prima da un uomo.

In particolare l’uomo, dopo essersi impossessato di svariati cosmetici, per un valore complessivo di 115 euro, è stato scoperto e bloccato dal personale dipendente. Tuttavia, al fine di procurarsi la fuga, l’uomo ha iniziato a spintonare uno di essi facendolo rovinare a terra.

A questo punto è iniziato un inseguimento a piedi, fino ai parcheggi del centro commerciale, dove l’uomo è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza, ma anche dalla direttrice del negozio.

Al loro arrivo gli agenti hanno identificato l’uomo per un catanese di 57 anni, con precedenti.

Dagli accertamenti eseguiti sul posto è emerso che lo stesso soggetto, poco prima, si era reso responsabile del furto, in un altro negozio del medesimo centro commerciale, di alcuni capi d’abbigliamento per un valore complessivo di 84 euro.

Pertanto, dopo aver acquisito le denunce da parte dei responsabili delle attività commerciali, i poliziotti hanno arrestato il 57enne per furto e tentata rapina impropria. L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.