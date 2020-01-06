CATANIA: RUBA BORSA DA AUTO INCIDENTATA DAVANTI ALLA POLIZIA, ARRESTATO
La Polizia di Stato ha arrestato il catanese Domenico Carcagnolo (classe 1977) per furto aggravato.
Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti durante il servizio di controllo del territorio notava che alla rotonda dell’uscita Porte di Catania, sull’Asse dei Servizi, era accaduto un incidente stradale con feriti, tra due autovetture; pertanto, gli operatori provvedevano a prestare i primi soccorsi.
Durante le suddette fasi gli agenti notavano un uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi del luogo del sinistro; questi, ad un tratto, avvicinatosi ad una delle autovetture coinvolte nell’incidente, approfittando della confusione del momento, asportava dall’abitacolo una borsa da donna per poi allontanarsi in tutta fretta.
Tutto ciò avveniva sotto gli occhi vigili degli operatori di polizia, i quali, compreso l’intento del delinquente, subito lo raggiungevano e lo bloccavano.
Il malfattore, identificato per Carcagnolo, veniva tratto in arresto in ordine al reato di furto aggravato e, su disposizione del Pm di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.