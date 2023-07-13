CATANIA. RUBA CAMICIE IN UN CENTRO COMMERCIALE, ARRESTATO 54ENNE

I Carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato in flagranza di reato per “furto aggravato” un 54enne catanese pregiudicato.Al riguardo gli operanti, a seguito di una segnalazione alla Central...

I Carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato in flagranza di reato per “furto aggravato” un 54enne catanese pregiudicato.

Al riguardo gli operanti, a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa, sono tempestivamente intervenuti presso un noto negozio di abbigliamento sito nella galleria di un centro commerciale, dove era stato segnalato dal personale addetto alla vigilanza che un uomo aveva trafugato dei capi di valore da un negozio d’abbigliamento.

Giunti sul posto, i militari hanno notato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza il 54enne che era entrato nel negozio d’abbigliamento, con una busta di plastica vuota e che dopo alcuni minuti era uscito con la stessa busta piena, particolare quest’ultimo che lasciava presupporre che avesse rubato capi d’abbigliamento.

In particolare i Carabinieri hanno attenzionato i particolari dell’abbigliamento dell’uomo, il quale indossava una maglietta a mezze maniche di colore nero con una scritta a colori nella parte anteriore, pantaloncini di colore bianco ed un berretto con visiera di colore blu e lo hanno seguito fino al parcheggio del centro commerciale, dove lo hanno trovato ancora con la busta di plastica che aveva insospettito la vigilanza, all’interno della quale i Carabinieri hanno rinvenuto due camicie di valore, del prezzo complessivo di 300,00 €, riconosciute dal personale del negozio d’abbigliamento come asportate dai loro scaffali ed alle quali erano stati rimossi i sigilli antitaccheggio.

Il 54enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.