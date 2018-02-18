CATANIA: Ruba carburante da un’auto in sosta
CATANIA: Ruba carburante da un’auto in sosta
Nella notte appena decorsa personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti ha tratto in arresto Francesco Bandieramonte, 37 anni, pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato in flagranza. Nello specifico nella notte appena decorsa intorno alle 01.40, agenti delle volanti, transitando dalla locale via Barletta, notavano un individuo fermo accanto ad un fuoristrada.
All’atto del controllo gli operatori accertavano che l’uomo identificato in Bandieramonte, dopo aver forzato lo sportellino esterno del serbatoio, con l’ausilio di un tubo ed un bidone, aveva asportato circa 10 litri di carburante.
Alla luce di quanto sopra l’uomo veniva pertanto tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.