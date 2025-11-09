Catania, ruba da un’auto parcheggiata in via Vittorio Emanuele: denunciato 43enne di Motta Sant’Anastasia

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno deferito alla Procura della Repubblica un uomo di 43 anni, residente a Motta Sant’Anastasia, per i reati di furto aggravato e danneggiamento,...

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno deferito alla Procura della Repubblica un uomo di 43 anni, residente a Motta Sant’Anastasia, per i reati di furto aggravato e danneggiamento, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’indagine è scaturita a seguito della denuncia presentata da un giovane di 23 anni, residente a Santa Venerina, vittima del furto della propria autovettura che aveva parcheggiato in via Vittorio Emanuele II, nei pressi del Palazzo della Cultura.

Il ragazzo si era subito recato dai Carabinieri denunciando che quella sera, nell’andare a riprendere il veicolo, si era accorto che ignoti avevano infranto un vetro posteriore del veicolo, sottraendo oggetti dall’interno. Immediate, dunque, sono scattate le indagini, svolte anche mediante l’acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale, che hanno permesso di individuare il ladro, riconosciuto subito dagli investigatori perché pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Dalla visione dei filmati, infatti, e dal confronto con le fotografie segnaletiche è emersa una piena coincidenza che ha consentito di identificarlo con certezza.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 43enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.