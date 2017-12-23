CATANIA: Ruba due televisori in un appartamento, arrestato mentre carica la merce sul furgone
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 37enne Carmelo BREX di Catania, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Approfittando dell’assenza dei proprietari e forzandone la porta d’ingresso si era introdotto in quell’abitazione di Via Luigi Pirandello a Catania per asportare due televisori con tecnologia di ultima generazione.
Sceso in strada li stava per caricare in auto quando l’equipaggio di una “gazzella”, insospettito dall’atteggiamento dell’uomo, lo ha sottoposto a controllo accertando di fatto l’avvenuto furto.
La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre per l’arrestato, sottoposto al rito per direttissima, si sono aperti i cancelli del carcere di Catania Piazza Lanza.