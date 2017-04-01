CATANIA: RUBA FIAT 500 "ENJOY" E VIENE ARRESTATO

Rafforzata la vigilanza e il controllo del territorio, specie in ore notturne, da parte degli uomini dell’UPGSP che operano un fitto pattugliamento delle vie cittadine per la prevenzione dei reati, sp...

Rafforzata la vigilanza e il controllo del territorio, specie in ore notturne, da parte degli uomini dell’UPGSP che operano un fitto pattugliamento delle vie cittadine per la prevenzione dei reati, specie dei furti.

Ed è stata una notte movimentata, quella appena trascorsa, per gli agenti delle Volanti e per l’incensurato AMATO Giuliano, classe ’98, finito in manette per furto aggravato e resistenza a P.U.

I poliziotti hanno notato una Fiat 500 rossa che, proveniente dalla via Plebiscito, imboccava a forte velocità la via Santa Maria delle Salette, seguita “a ruota” da un’Honda SH con due individui a bordo: tanto la guida spericolata del conducente della vettura, quanto il fare guardingo dei due uomini sullo scooter, hanno ingenerato il sospetto che potesse trattarsi di un furto d'auto, facendo così scattare il controllo di polizia.

Ovviamente, dei due scooteristi non è stato possibile per la Volante mantenere la traccia, ma l’autovettura è stata raggiunta quel tanto da permettere agli agenti di intravedere i segni dell’effrazione: dall’intimazione a fermarsi, ignorata da quello che poi è stato identificato per AMATO Giuliano, è nato un lungo e pericoloso inseguimento, snodatosi per le strette viuzze del centro storico, animate a quell’ora tarda dai nottambuli della movida catanese.

Al termine della corsa, vistosi ormai braccato, l’AMATO ha abbandonato l’auto col motore ancora acceso, fuggendo a piedi per poi tentare di confondersi tra gli avventori di una panineria: tentativo andato a vuoto, visto che i poliziotti lo hanno individuato, ammanettato e portato in Questura. l’auto, di proprietà della compagnia “Enjoy” (il servizio di carsharing fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e sempre più utilizzato, specie dai turisti) è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.