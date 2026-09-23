Catania, ruba gasolio dal pullman dei turisti e scappa: inseguito e arrestato dalla Polizia

Sorpreso mentre riempiva taniche di gasolio: tenta la fuga verso la spiaggia e ferisce un agente

Stava facendo rifornimento di carburante direttamente dal serbatoio di un pullman di turisti, parcheggiato lungo viale Kennedy. A mettere fine all’azione criminale di un pregiudicato della provincia di Siracusa sono stati gli agenti della Polizia di Stato che, nel corso di un servizio di controllo del territorio nella zona della Playa, hanno notato il pullman e, accanto, una vistosa fuoriuscita di gasolio dal vano motore.

Insospettiti, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania si sono avvicinati e, girando dietro il mezzo, hanno sorpreso l’uomo intento ad asportare il carburante, con un motorino posteggiato a fianco. Non appena ha visto i poliziotti, il pregiudicato è balzato in aria, provando a scappare, nascondendosi tra le auto in sosta. Poi, con una mossa fulminea, ha attraverso il viale Kennedy, raggiungendo la carreggiata opposta per cercare di scavalcare la recinzione di uno stabilimento balneare, nel tentativo di fuggire in spiaggia.

Dopo averlo inseguito, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, venendo colpiti da una serie di violenti calci sferrati dal fermato. Uno dei poliziotti ha riportato una frattura alla mano e, pertanto, si è reso necessario per lui il ricorso alle cure mediche in ospedale.

Dalle verifiche effettuate sul pullman, i poliziotti hanno avuto modo di constatare come la bussola anteriore fosse stata forzata. L’uomo, infatti, si era impossessato anche di alcuni effetti personali lasciati nei sedili dai turisti e aveva, poi, danneggiato il tappo del serbatoio, causa del riversamento in strada del gasolio; infine, aveva cercato di riempiere delle taniche con il carburante rimasto. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un borsello con all’interno una pinza, due cacciaviti, una torcia, delle forbici e due chiavi esagonali inglesi, tutti arnesi utili allo scasso.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti anche la presenza dello scooter, utilizzato dall’uomo per raggiungere il pullman. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo a due ruote era stato rubato e, sulla pedana, sono stati rinvenuti uno zaino, una tanica di gasolio di 20 litri, una busta contenente liquori.

Alla luce dei fatti, il pregiudicato, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Francofonte, è stato arrestato per i reati di rapina impropria, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del PM di turno, l’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

Dopo l’episodio, il Questore di Catania ha emesso nei confronti dell’uomo un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catania per la durata di quattro anni, considerati i suoi precedenti in materia di stupefacenti, furti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e rapina impropria, come emerso dall’attività di riscontro condotta dalla Divisione Anticrimine.