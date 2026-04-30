Catania, ruba grondaie in rame dalla chiesa: arrestato 34enne

I Carabinieri della Nucleo Radiomobile di Catania, al termine di un intervento in stretta sinergia con la Centrale Operativa, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 34enne catanese per “furto aggravato”.

Nella nottata, sulla scorta di una telefonata pervenuta al 112 Numero Unico di Emergenza che segnalava la presenza di un uomo sul tetto della Chiesa Immacolata Concezione ai Minoritelli di Catania, i militari di due pattuglie dell’Arma hanno raggiunto tempestivamente l’edificio religioso.

Gli operanti, appena arrivati, hanno notato un uomo su una bici che trasportava sulle spalle alcune grondaie in rame piegate per ridurne l’ingombro. Fermato in sicurezza ed identificato per un 34enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio, aveva nella sua disponibilità un cacciavite a croce compatibile con le viti dei collari di tenuta delle grondaie e dei pluviali.

Proseguendo poco più avanti, in prossimità dell’alloggio Pio IX che affaccia su Piazza Santa Marta, i Carabinieri, sulla scorta delle dichiarazioni di alcuni testimoni svegliati dai rumori, hanno ricostruito “l’operato” dell’uomo il quale, prima dell’arrivo degli operanti, salito sul tetto della chiesa era stato visto armeggiare per poi lasciare cadere giù le grondaie in rame.

In seguito, unitamente al sacerdote responsabile della chiesa, i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo accertando che mancavano sul perimetrale del tetto dell’edificio religioso le grondaie in rame ed erano stati danneggiati alcuni pluviali in plastica e metallo.

Le grondaie, di fatto inutilizzabili, sono state comunque restituite al sacerdote il quale nel frattempo aveva formalizzato denuncia di furto.

I Carabinieri hanno arrestato il 34enne e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.