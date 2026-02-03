CATANIA. RUBA IL MONOPATTINO DI UN ADDETTO ALLA SICUREZZA DI UN SUPERMERCATO: 45ENNE ARRESTATO

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 45 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, per aver rubato il monopattino di un addetto alla sicurezza di un supermercato cittadino.L’uomo, d...

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 45 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, per aver rubato il monopattino di un addetto alla sicurezza di un supermercato cittadino.

L’uomo, dopo aver adocchiato il mezzo, ha agito in pochi istanti, riuscendo a caricarlo nella propria auto per poi salire a bordo e ripartire, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

Ad essersi accorto di quanto accaduto è stato un dipendente del supermercato, ubicato nella zona di Piazza Santa Maria del Gesù, che ha riconosciuto il monopattino in quanto utilizzato, quotidianamente, da un collega che è stato immediatamente da lui informato.

Nel frattempo, è scattata la segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Catania, tramite il numero unico d’emergenza, e, in pochi istanti, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto il luogo segnalato per ascoltare la vittima del furto, un cittadino gambiano 30enne, dipendente del supermercato, e per raccogliere tutti gli elementi utili per rintracciare il ladro.

Dopo aver acquisito le descrizioni dell’uomo e dell’auto a bordo della quale si era allontanato, i poliziotti delle volanti hanno avviato tempestivamente gli accertamenti e, così, sono riusciti ad individuare e fermare in via Franchetti il ladro, che è stato arrestato per furto, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. A bordo della sua auto vi era ancora il monopattino, rubato poco prima, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

L’uomo, già noto per diversi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, è stato condotto negli uffici di Polizia dove è stato compiutamente identificato.

Informato dell’episodio il PM di turno, il45enne catanese è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.