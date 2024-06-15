CATANIA. RUBA IN AEROPORTO TRE PAIA DI OCCHIALI DEL VALORE DI 900 EURO, DENUNCIATA

Pensava di farla franca provando a partire in aereo con tre occhiali appena rubati e nascosti in borsa, ma è stata fermata dagli agenti della Polizia di Frontiera.Una donna iraniana di 52 anni è stata...

A cura di Redazione 15 giugno 2024 16:10

