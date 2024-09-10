CATANIA. RUBA IN PARTENZA UN ANELLO IN AEROPORTO MA AL RIENTRO VIENE DENUNCIATA
Durante i controlli di sicurezza, approfittando della dimenticanza all’interno dei contenitori portaoggetti, si è appropriata di un anello lasciato da un’altra passeggera. L’autrice del fatto, una 40enne di Piazza Armerina, è stata denunciata per furto dagli agenti della Polizia di Frontiera.
È quanto accaduto nei giorni scorsi nel corso dei controlli di sicurezza ai varchi dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania.
In particolare, la 40enne, in partenza per Lampedusa, durante le fasi del controllo di sicurezza, si è appropriata illecitamente di un anello dimenticato all’interno di una delle apposite vaschette portaoggetti da un’altra passeggera, transitata poco prima dal medesimo varco.
Gli accertamenti condotti dai poliziotti hanno consentito di risalire all’identità della donna, verificando che la stessa sarebbe rientrata nello scalo etneo alcuni giorni dopo, sempre con volo proveniente da Lampedusa.
Pertanto, gli agenti, al momento del rientro sono riusciti a rintracciare nella sala arrivi la passeggera autrice del furto che, accompagnata presso gli uffici di Polizia, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.
Inoltre, è stato anche recuperato l’anello della vittima che la donna indossava ancora al dito, per essere successivamente riconsegnato alla legittima proprietaria.