CATANIA. RUBA LA BATTERIA DI UNA BICICLETTA ELETTRICA E SCAPPA: ARRESTATO

I Carabinieri del Comando Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 32 anni, pregiudicato, per il furto della batteria di una bicicletta elettrica.

Scenario dell’accaduto è via Teatro Greco dove un liceale, ignaro di ciò che stava per accadere, ha parcheggiato la sua bici, vincolandola ad un palo con una catena antifurto.

Lo studente, però, non si è accorto della presenza del ladro che, dopo aver adocchiato la bici, ha dapprima cercato di appropriarsene provando invano a tagliarne il lucchetto di sicurezza, salvo poi sottrarne la sola batteria, smontata con un cacciavite ed asportata velocemente.

Per sua “sfortuna”, però, è stato notato da un passante che, nel tentativo di recuperare la refurtiva, è stato minacciato con il cacciavite usato per il furto ed “invitato” dal malvivente a “… fatti i c(…) tuoi!!! …”. Provvidenziale l’intervento di una “gazzella” dei Carabinieri, che, notando la scena, è prontamente intervenuta, bloccando e arrestando il delinquente all’incrocio con via Verginelle dopo una breve fuga a piedi.

Il 32enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania “Piazza Lanza”.