CATANIA. RUBA LA CARTA IN UNA PIZZERIA E SPENDE IN UN ALTRO LOCALE: INCASTRATO DALLE TELECAMERE

Non si fermano le attività di monitoraggio del territorio e di contrasto all’illegalità diffusa, messe in atto dai Carabinieri di Catania, che operano secondo le direttive del Comando Provinciale per...

Non si fermano le attività di monitoraggio del territorio e di contrasto all’illegalità diffusa, messe in atto dai Carabinieri di Catania, che operano secondo le direttive del Comando Provinciale per la prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli predatori.

In tale ambito, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, ricevuta la denuncia per il furto di carta bancomat, sporta dall’impiegata di una pizzeria situata nei pressi di villa Pacini, hanno avviato le indagini individuando, in breve tempo, il responsabile del reato.

Nello specifico, la denunciante aveva dichiarato ai militari dell’Arma di aver ricevuto, in mattinata, alcune notifiche sul suo cellulare in relazione a pagamenti con la sua carta di credito, per acquisti – da lei non effettuati- all’interno di un altro ristorante; solo a quel punto, la donna si era accorta che la carta di pagamento non era più nel portafogli e, pertanto, l’aveva bloccata.

Ai Carabinieri, la signora ha anche raccontato che la sera precedente, durante le pulizie del locale dove lavora, aveva scorto un uomo che, dopo essersi aggirato nei pressi dello scaffale dove lei aveva riposto la borsa, si era allontanato.

Sulla base delle dichiarazioni della vittima, gli investigatori si sono messi all’opera, esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, non solo del locale dove la donna è impiegata, ma anche quella del ristorante di via Garibaldi dove la carta era stata adoperata per i pagamenti illeciti.

La profonda conoscenza del tessuto sociale del luogo, ha consentito ai Carabinieri di riconoscere il ladro, identificandolo per un 41enne di origini straniere, pregiudicato.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i militari dell’Arma lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, per il reato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

20 Luglio 2025