CATANIA: RUBA MACCHINETTA DEL CAFFÈ DA CENTRO ESTETICO, ARRESTATO

Nella nottata odierna, la Polizia di Stato ha arrestato NICOSIA Alessandro, classe 1979, in ordine al reato di furto aggravato.

Intorno alle ore 01:05 a seguito di una segnalazione giunta su linea 112 NUE,, personale delle Volanti è intervenuto in via Ingegnere, per un furto in atto ai danni di un Centro Estetico.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno subito notato un soggetto corrispondente alle descrizioni fornite nella segnalazione, il quale, stava uscendo dal suindicato centro tenendo in mano una macchinetta del caffè.

L’uomo, identificato in seguito per Nicosia Alessandro, alla vista della Volante, ha gettato per terra un arnese da scasso che teneva in mano ma, gli agenti lo hanno subito bloccato.

La titolare del centro benessere, contattata dagli agenti, ha riconosciuto la macchinetta del caffè sottratta all’interno del negozio.

Inoltre, i poliziotti da un sopralluogo effettuato all’interno del suindicato centro hanno avuto modo di constatare che la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale era aperta, forzata e danneggiata.

Pertanto, il NICOSIA è stato arrestato per furto aggravato e, avvisato il P.M. di turno, è stato disposto che il soggetto venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si terrà in data 12 dicembre 2018.