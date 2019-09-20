CATANIA: RUBA MARMITTA E LA VENDE ONLINE, LA VITTIMA DEL FURTO LA RICONOSCE E CHIAMA LA POLIZIA
Aveva prestato particolare attenzione alla merce venduta sul sito web “subito.it”, quando, la vittima del furto di una marmitta, avvenuto qualche giorno fa, notava proprio lo stesso oggetto selvaggiamente staccato dalla propria moto, offerto in vendita da tale D.M.S. (classe 1980).
A seguito di accertamenti eseguiti dall’Upgsp veniva subito riconosciuto l’autore del reato, nel corso dell’appuntamento concordato con il potenziale acquirente e reale proprietario della marmitta.
L’uomo, che ammetteva di aver pubblicato l’annuncio e che non forniva valide giustificazioni circa l’effettiva provenienza dell’oggetto, veniva denunciato per il reato di ricettazione.