CATANIA. RUBA OLIO E CIOCCOLATA IN UN SUPERMERCATO: BLOCCATA DOPO INSEGUIMENTO
Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania è intervenuta in via Musumeci, in quanto la titolare di un supermercato di via Renato Imbriani, stava inse...
Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania è intervenuta in via Musumeci, in quanto la titolare di un supermercato di via Renato Imbriani, stava inseguendo una donna che poco prima aveva asportato della merce da alcuni scaffali per poi tentare la fuga.
La donna era stata notata dal personale dipendente del supermercato in atteggiamento sospetto, dal momento che, nonostante il caldo della giornata indossava un vistoso cappotto invernale, che presentava degli strani rigonfiamenti, all’interno dei quali celava la merce.
Giunti in via Musumeci, nei pressi di Piazza Trento, i poliziotti sono riusciti ad individuare la direttrice del supermercato che ha raccontato di essere stata minacciata dall’autrice del furto se non l’avesse lasciata andare via.
La donna fermata è stata trovata in possesso della merce asportata, due bottiglie di olio ed un barattolo di cioccolata per un valore commerciale di circa 30 euro.
L’autrice del furto, successivamente identificata quale 55enne pregiudicata catanese, dopo la formalizzazione della denuncia da parte della titolare del supermercato, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina impropria.
1 Maggio 2024