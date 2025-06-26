Catania, ruba pacchi da furgone di corriere: identificato grazie alle telecamere

Non si fermano le attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri di Catania, che operano secondo le direttive del Comando Provinciale di per la prevenzio...

Non si fermano le attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri di Catania, che operano secondo le direttive del Comando Provinciale di per la prevenzione e repressione dei reati tra cui quelli predatori, con un impegno ancora più incisivo con l’arrivo della stagione estiva, al fine di garantire a cittadini e turisti un aumento della sicurezza reale e percepita.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Piazza Dante, a seguito di una denuncia per il furto di numerosi pacchi da un veicolo di un’azienda di spedizione, hanno condotto accurate e serrate indagini che, nel giro di pochissimi giorni, hanno portato all’individuazione e al deferimento all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di un 33enne di Catania pregiudicato per reati contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato.

Le attività investigative hanno preso avvio dalla denuncia sporta da un dipendente della ditta, un uomo di 58 anni originario di Siracusa, che al termine del proprio turno di consegna si era accorto della sottrazione di diversi pacchi dal veicolo aziendale, durante una consegna avvenuta su via Zurria.

Ricevuta la segnalazione, i militari hanno avviato una tempestiva e articolata attività investigativa, procedendo con l’acquisizione di dichiarazioni di testimoni e dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Grazie all’esame delle immagini, è stato possibile documentare chiaramente l’azione del ladro mentre, dopo aver forzato il mezzo, prelevava i pacchi e li caricava su uno scooter, con cui si allontanava velocemente dal luogo.

Attraverso ulteriori accertamenti, i Carabinieri sono risaliti in breve tempo alla proprietaria del ciclomotore, una donna di 34 anni di Catania, prontamente rintracciata e ascoltata dagli investigatori. Quest’ultima ha riferito che il veicolo risultava essere in uso esclusivo al proprio compagno, il 33enne successivamente individuato.

I militari sono quindi riusciti a rintracciare l’uomo presso la sua abitazione e a condurlo presso gli uffici della Stazione di Piazza Dante. L’individuo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.