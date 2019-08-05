CATANIA, RUBA PC A UN TURISTA AUSTRALIANO E GLI CHIEDE MILLE EURO PER RESTITUIRLO: ARRESTATO
Lo scorso 2 agosto, la Polizia di Stato ha arrestato TRIFILETTI Giovanni (classe 1996) per il reato di estorsione.L’uomo infatti è stato colto nella flagranza del reato di estorsione con la modalità d...
Lo scorso 2 agosto, la Polizia di Stato ha arrestato TRIFILETTI Giovanni (classe 1996) per il reato di estorsione.
L’uomo infatti è stato colto nella flagranza del reato di estorsione con la modalità del c.d. “cavallo di ritorno”.
Le indagini, svolte dalla Sezione Reati contro il Patrimonio - “Squadra Antiracket”, hanno permesso di accertare la condotta estorsiva commessa dall’arrestato ai danni di un cittadino australiano in vacanza a Catania al quale, la sera del 2 agosto precedente, TRIFILETTI aveva sottratto un p.c. IMAC APPLE richiedendogli, per la restituzione, la somma di 1.000 euro.
A seguito di mirato servizio svolto dagli Agenti della Squadra Antiracket, TRIFILETTI Giovanni è stato bloccato ed arrestato dopo aver ricevuto la somma di 800 euro dalla persona offesa.