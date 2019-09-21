CATANIA, RUBA PRODOTTI IN UN NEGOZIO DI MAKE-UP: LA COMMESSA LO SCOPRE E LO FA ARRESTARE
La Polizia di Stato ha arrestato il palestinese Aila Shabani (classe 1973) per tentato furto.Nel corso del pomeriggio di ieri, una pattuglia delle Volanti, in transito lungo la centralissima via Etnea...
La Polizia di Stato ha arrestato il palestinese Aila Shabani (classe 1973) per tentato furto.
Nel corso del pomeriggio di ieri, una pattuglia delle Volanti, in transito lungo la centralissima via Etnea, veniva avvicinata dalla commessa di un negozio di make-up, la quale segnalava la presenza di un uomo intento ad occultare sotto il vestiario dei prodotti in vendita negli espositori.
L’individuo veniva subito accerchiato mentre cercava di disfarsi della merce rubata, gettandola goffamente per terra.
Il tentativo di fuga veniva subito reso vano dagli operatori di Polizia, che arrestavano il malvivente identificato per Shabani e, successivamente condotto al carcere di Piazza Lanza, in attesa del giudizio per direttissima.