CATANIA, RUBA SOLDI A RISTORANTE IN CUI LAVORA

Nella giornata di ieri, personale della squadra volante ha arrestato il 43enne C.S., responsabile del reato di furto aggravato ai danni di un noto ristorante ubicato nei pressi di Corso Italia.

Nello specifico giungeva sulla linea 112 NUE la chiamata del titolare dell’attività commerciale che segnalava di aver subìto il furto di una piccola cassaforte al cui interno custodiva i guadagni del ristorante.

Giunti sul posto i poliziotti prendevano contatti con il richiedente che indicava come persona sospetta un operaio che da alcuni giorni stava effettuando dei lavori all’interno dell’attività, essendo l’unico ad avere le chiavi per accedere. Visionate le immagini del sistema di videosorveglianza presente nell’area condominiale e quelle di un’attività commerciale della zona, gli agenti appuravano che intorno alle 6,30 del mattino, un soggetto, corrispondente per fattezze fisiche e abbigliamento al predetto operaio, entrava all’interno del ristorante per poi uscirne con la piccola cassaforte che veniva riposta in una macchina con cui il reo si allontanava. La macchina corrispondeva per modello e colore a quella dell’operaio, il quale, circa un’ora dopo, si era presentato regolarmente sul posto di lavoro, venendo bloccato dai poliziotti che lo accompagnavano in Questura.

Sul posto veniva fatto intervenire anche personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Di fronte all’evidenza dei fatti, il reo, che dapprima tentava di negare, assumeva un atteggiamento collaborativo indicando il luogo in cui aveva nascosto il denaro, dopo essersi disfatto della cassaforte. In tal modo il denaro, consistente nella somma di euro 2776,40, veniva recuperato presso l’abitazione dell’operaio e successivamente restituito alla vittima che si era recata in Questura per formalizzare la denuncia.

Alla luce di quanto accertato grazie all’attività di pg svolta nelle ore immediatamente successive al furto, l’uomo veniva arrestato e su disposizione del PM di turno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del giudizio direttissimo.