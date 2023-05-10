CATANIA, RUBA UN PAIO DI OCCHIALI IN AEROPORTO: ARRESTATO APPENA ATTERRATO A LINATE

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Catania, a seguito di una non facile attività di indagine, deferiva in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso i...

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Catania, a seguito di una non facile attività di indagine, deferiva in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, un passeggero responsabile del furto di un paio di occhiali da sole avvenuto presso un negozio, ubicato all’interno dell’area partenze dell’aerostazione.

Nello specifico, gli operatori di Polizia ricevuta notizia del patito furto, attraverso un’approfondita e attenta analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, accertavano che il fatto reato era stato perpetrato poco prima da un passeggero che si era imbarcato su un volo in prtenza per Milano Linate.

Nell’immediatezza si contattava la Polaria di Linate che, ricevute le immagini del passeggero in argomento, all’arrivo del volo riusciva a bloccarlo e identificarlo per un 22enne Milanese.

Lo stesso vistosi scoperto, consegnava spontaneamente gli occhiali da sole asserendo di averli rubati presso l’aeroporto di Catania.