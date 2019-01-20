CATANIA: Ruba un profumo, inseguita e denunciata dalla Polizia a cavallo

Nel pomeriggio di venerdì, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra a Cavallo – ha denunciato in stato di libertà P.P. (classe ‘80), per il reato di furto aggravato. I...

Nel pomeriggio di venerdì, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra a Cavallo – ha denunciato in stato di libertà P.P. (classe ‘80), per il reato di furto aggravato. In particolare, intorno alle 16.20, il suddetto personale, transitando per via Etnea, veniva fermato da un’addetta alle vendite del negozio Coin che informava gli agenti del fatto che una donna aveva trafugato un profumo dal reparto profumeria del negozio.

Gli agenti, sulla base delle dettagliate descrizioni fornite dalla commessa, effettuavano una ricerca della donna per le vie limitrofe, intercettandola nei pressi di via Prefettura.







La donna, nonostante l’intimazione dell’Alt Polizia, si dava a precipitosa fuga, per cui i due Agenti si trovavano costretti ad iniziare un rocambolesco inseguimento in sella al proprio cavallo, riuscendo a bloccare la donna in questa via Biscari.

La rea a questo punto si vedeva costretta a consegnare spontaneamente la refurtiva, una confezione di profumo di marca. Successivamente condotta in Questura, dopo gli accertamenti di rito, veniva denunciata in stato di libertà per furto aggravato.