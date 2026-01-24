Catania, ruba una birra e prende a pugni il cassiere: 21enne denunciato

In tarda serata i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 21enne, di origini stran...

In tarda serata i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 21enne, di origini straniere residente a Catania, ritenuto responsabile del reato di “rapina impropria”.

Il fatto è avvenuto alle 22:00 circa nei pressi di piazza Mazzini quando un giovane, entrato in un esercizio commerciale bar/alimentari, avrebbe preso dal banco frigo una bottiglia di birra e una lattina di thè per poi incamminarsi verso l’uscita con il chiaro intento di non “fermarsi” a pagare.

L’addetto alla cassa, riconosciuto il giovane, perché altre volte era stato in negozio, lo avrebbe bloccato prima che uscisse senonché, ad un certo punto, veniva colpito con un violento pugno sul viso.

Nella circostanza la vittima aveva modo di notare che il suo aggressore teneva tra le mani un mazzo di chiavi che gli ha causato anche una ferita all’altezza dello zigomo, lesioni per le quali si è dovuto rivolgere al personale medico di un nosocomio catanese.

Il cassiere, dopo il colpo al volto, appoggiatosi al bancone sarebbe caduto a terra mentre l’aggressore si sarebbe allontanato con la merce. Le attività di indagini dei militari dell’Arma avviate in seguito alla denuncia sporta dalla vittima, nonché dal racconto di altre persone che hanno assistito all’episodio, hanno consentito di rintracciare ed identificare, in tempi brevissimi, l’aggressore, un 21enne di origini straniere.

L’identità dell’autore materiale della rapina è stata confermata anche dalla vittima, che lo ha riconosciuto senza esitazione.

I Carabinieri, sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno quindi deferito il 21enne all’Autorità Giudiziaria.