Catania, ruba una moto e tenta la fuga sulla Circonvallazione: 18enne fermato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato un giovane catanese di 18 anni ritenuto responsabile del reato di furto di una moto di grossa cilindrata, fermo restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definita.

Il 18enne è stato notato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” lungo la Circonvallazione mentre stava sfrecciando, a tutta velocità, in sella alla moto, senza indossare il casco protettivo.

La pattuglia del Commissariato stava svolgendo un controllo in zona quando i poliziotti hanno sentito il rombo del motore del mezzo a due ruote guidato dal 18enne che, oltre a violare le norme del Codice della Strada sull’utilizzo del casco e i limiti di velocità, ha creato un concreto pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada. Per questo motivo, i poliziotti l’hanno inseguito e gli hanno intimato l’alt, riuscendo a fermare il giovane per identificarlo e sottoporlo a controllo.

Dopo aver consegnato i documenti, il giovane ha confessato ai poliziotti di “Borgo-Ognina” di aver rubato la moto poco prima, dopo averla adocchiata parcheggiata in strada, nei pressi di uno stabilimento balneare. Il 18enne ha forzato il bloccasterzo e il blocca disco, riuscendo a farla partire pensando di farla franca.

L’intervento dei poliziotti ha scongiurato che il piano criminale potesse andare in porto, denunciando il 18enne all’Autorità Giudiziaria.

Nello stesso tempo, i poliziotti del Commissariato hanno rintracciato il proprietario della moto che, fino a quel momento, non si era accorto del furto. I poliziotti hanno riconsegnato la moto al proprietario che ha espresso tutta la sua gratitudine per il loro efficace e tempestivo intervento.