CATANIA, RUBA UN'AUTO E FERISCE LA PROPRIETARIA, E ARRESTATO

Su richiesta della Procura Distrettuale, il Gip del Tribunale di Catania ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Mario Aurora (cl. 1990), accusato di aver commesso una rapina impropria aggravata in danno di una donna.

Il provvedimento è stato eseguito il 21 gennaio dalla Polizia di Stato. Sotto la direzione di questa Procura, le indagini condotte dalla Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, sono state dirette ad identificare un uomo che la mattina dello scorso 2 gennaio, in viale Mario Rapisardi, aveva sottratto una autovettura, incustodita e con le chiavi inserite e, subito dopo, aveva trascinato per strada la proprietaria che aveva tentato di fermarlo aggrappandosi alla maniglia della portiera facendola cadere rovinosamente in terra.

Le indagini consentivano di accertare la presenza di alcune telecamere di videosorveglianza nei pressi del luogo del reato e l’analisi dei numerosi filmati acquisiti ha permesso la ricostruzione dell’azione criminosa e l’identificazione del presunto autore della condotta in Aurora. Le successive ricerche consentivano di rintracciarlo mentre indossava gli stessi indumenti che aveva al momento dei fatti.

L’autovettura rubata è stata recuperata e poi restituita alla vittima.