CATANIA: RUBA UN’AUTO MA IL GPS LO INCASTRA, ARRESTATO

Nella serata di sabato personale delle volanti ha arrestato Orazio Simone Pitterà classe1993 per furto aggravatoDopo la chiamata in sala operativa da parte di una compagnia che gestisce allarmi satell...

Nella serata di sabato personale delle volanti ha arrestato Orazio Simone Pitterà classe1993 per furto aggravato

Dopo la chiamata in sala operativa da parte di una compagnia che gestisce allarmi satellitari che segnalava il furto di un’autovettura nella zona del “borghetto Europa”, e di cui forniva tutti i dati, inclusa la targa, è stata diramata immediatamente via radio la nota fornendo agli equipaggi la posizione in tempo reale. Le volanti, intervenute prontamente, sono riuscite a intercettare l’auto nei pressi di via Palermo. Il ladro alla vista delle volanti scendeva per tentare di fuggire a piedi ma i poliziotti lo hanno immediatamente bloccato.

Nel frattempo, è stata contatta la proprietaria dell’auto che si è recata in questura per formalizzare la denuncia. Alla donna è stata contestualmente restituita anche la somma di 60 euro che era stata asportata dall’uomo dall’interno dell’autovettura e ritrovata in una delle tasche del suo giubbotto.

Su disposizione del Pm di turno l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.